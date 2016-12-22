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Новые подробности о Борисе в борделе.

Отправившийся в коплиский бордель сотрудник посольства РФ не был аккредитован5

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Задержанный в борделе российский дипломат находился в Эстонии временно. Это означает, что эстонский МИД не был проинформирован о его пребывании в стране. В связи с активизацией российской разведки количество временных дипломатов в Евросоюзе возросло, пишет Postimees.

На прошлой неделе Kanal 2 в передаче «Krimi» продемонстрировал кадры, снятые полицейскими пару месяцев назад во время рейда в находящемся в Копли домашнем борделе. В квартире были мать и дочь, а кроме того, там находился мужчина, который поначалу представился Морисом и говорил с русскоязычным полицейским исключительно по-английски.

Однако вскоре выяснилось, что на самом деле мужчина русский и зовут его Борисом. Он сообщил, что работает советником в российском посольстве. Позднее эта информация подтвердилась.

Это не первый раз, когда российский дипломат попадает в поле зрения эстонских правоохранительных органов, но впервые он отказался называть свое имя. Обычно во избежание лишнего шума в случае таких инцидентов представитель иностранного государства оповещает полицию о дипломатической неприкосновенности и на этом дело заканчивается.

Однако Борис начал говорить по-английски и ни разу не упомянул о неприкосновенности. У него ее просто-напросто не было: Борис был временным дипломатом. Неприкосновенность не получают те, кого государство не аккредитует,  потому Россия не должна была сообщать о приезде Бориса эстонскому МИД.

По данным Postimees, попавшегося в борделе дипломата зовут Борис Бодров. Почти сразу же после инцидента он покинул Эстонию. "Он не являлся постоянным работником посольства, он приезжал как некий временный сотрудник. Полтора месяца назад он уехал обратно в Москву", - сообщил Rus.Postimees пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Денис Мосюков.

Как долго проработал временный дипломат, в пресс-службе затруднились сказать. Причину, по которой сотрудник полтора месяца назад покинул Эстонию, также не уточнили. По официальной версии посольства, Бодров работал в Эстонии в связи с предстоящим председательством Эстонии в Совете Евросоюза в 2018 году.

По данным Postimees, в последние годы Россия чаще стала направлять временных дипломатов в страны ЕС. Государству назначения не предоставляется информация об этих людях, оно не может ни проверить их биографию, ни одобрить их приезд. Дипломат просто приезжает на границу, показывает свой дипломатический паспорт и въезжает в другую страну.

Спецслужбам такие появления доставляют беспокойство, потому что по дипломатическому паспорту в страну может проникнуть кто угодно. В 2014 году в России был издан указ, разрешающий представителям ФСБ и руководителям других служб выдачу дипломатического паспорта для того, чтобы обеспечить безопасность Российских учреждений и граждан за пределами РФ.

Пресс-секретарь Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп не дает комментариев в связи с Бодровым. "В отношении конкретного лица Полиция безопасности не дает комментариев - речь идет о расследовавшемся Департаментом полиции и погранохраны случае, в котором лицу не вменяется проступок", сказал Пуусепп.

От оценки инцидента уклоняется и Министерство иностранных дел. Пресс-секретарь МИД Сандра Камилова лишь отметила, что все въезжающие в страну дипломаты, независимо от того, временные они или нет, обязаны соблюдать государственные законы. Бодрова не обвиняют ни в одном преступлении или нарушении закона.

Пуусепп отмечает, что действия российской разведки в Эстонии стали более интенсивными. "Несомненно, в modus operandi российских спецслужб входит работа под официальным прикрытием или подмена дипломатов и других государственных чиновников", - пояснил Пуусепп.

Об этом упоминается и в ежегоднике КаПо за 2015 год. "На протяжении 2014 года продолжалась активная разведдеятельность РФ в Европе. В течение года действовавших под дипломатическим прикрытием российских разведчиков не раз высылали из нескольких европейских стран. И в Эстонии Россия применяет такую практику". Тогда признали, что российских дипломатов высылали из Эстонии за шпионаж, однако конкретные случаи не были названы.

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Задержанный в коплиском борделе советник российского посольства уже полтора месяца там не работает, сообщил Rus.Postimees пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Денис Мосюков. Сам инцидент произошел в октябре. Krimi: сотрудника российского посольства задержали в коплиском борделе (видео)

Krimi: сотрудника российского посольства задержали в коплиском борделе (видео) 63

В последней передаче Krimi выяснилось, что в Эстонии по-прежнему существуют бордели, хотя и в несколько ином виде, чем раньше.
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