Ласнамяэ встретит новый год 10-минутным фейерверком

Фейерверк запустят в Ласнамяэ в традиционном месте, лучше всего он будет виден на площадке возле Культурного центра Линдакиви.

«Будет много красивых эффектов, и надеемся, что фейерверк понравится жителям нашего района», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.