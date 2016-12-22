Ласнамяэ встретит новый год 10-минутным фейерверком

23. Декабрь 2016 08:36
Ласнамяэ встретит новый год грандиозным фейерверком, который запустят над Культурным центром Линдакиви. Десятиминутную огненную забаву поможет организовать OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika. Фейерверк начнется в Ласнамяэ в первый день нового года в 00.15.
Фейерверк запустят в Ласнамяэ в традиционном месте, лучше всего он будет виден на площадке возле Культурного центра Линдакиви.
«Будет много красивых эффектов, и надеемся, что фейерверк понравится жителям нашего района», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.
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