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Главный аудитор НАТО покончил жизнь самоубийством2

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Главный аудитор НАТО Ив Шанделон, найденный мертвым в городе Анден в Бельгийских Арденнах, покончил жизнь самоубийством, сообщили РИА Новости в прокуратуре провинции Намюр.

По словам чиновника, тело Шанделона было найдено в минувшую пятницу, а вскрытие произведено во вторник.

Согласно информации интернет-портала 7sur7, труп чиновника НАТО был обнаружен в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ланс, где он проживал.

По данным СМИ, на имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом нашли незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Люди из окружения Шанделона, который занимался, в частности, вопросами противодействия финансированию терроризма, утверждают, что он сообщал им, что получает "странные" звонки, отмечал 7sur7.

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