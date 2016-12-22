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Эксперты по ядерному разоружению - Трампу: какого черта?!1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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"Эксперты по ядерному разоружению пришли в такое же замешательство, как и остальная страна: что именно сделает будущий президент Трамп в отношении ядерного арсенала Америки?" - пишет Бетси Вудрафф в The Daily Beast.

"Так практически с каждой публикацией Трампа в Twitter - расшифровка ее настоящего значения и его намерений может стать сложной задачей", - отметил Кингстон Рейф (Ассоциация по контролю над вооружениями).

И нам предстоит эта сложная задача, поскольку в четверг утром Дональд Трамп написал у себя в Twitter следующее: "США должны основательно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не образумится в отношении атомного оружия".

"Расширить наш потенциал? - задается вопросом директор программы соблюдения режима нераспространения оружия массового уничтожения в государствах Восточной Азии Джеффри Льюис. - Возможно, это означает, что оружия должно быть больше, возможно, что потенциал просто должен быть сильнее. Определение политического курса через Twitter - чертовски странное занятие".

"У меня будет настолько сильная и влиятельная армия, и пользующаяся таким уважением, что нам не придется ни на кого сбрасывать ядерные бомбы", - сказал Трамп в интервью журналу GQ в 2015 году.

Журналист в продолжение темы задал Трампу вопрос, избавится ли тот от ядерного оружия.

"Нет-нет, мы не будем избавляться от оружия", - ответил Трамп.

Автор статьи продолжает: "Судя по сегодняшней публикации, не исключено, что подход Трампа изменился. И если он на самом деле осуществит те перемены, на которые неясно намекал, - например, увеличит количество единиц ядерного оружия или расширит наш потенциал в его использовании - это может свести на нет поддержку нераспространения ядерного оружия, о которой он заявлял".

"Это, возможно, усугубит мировую гонку ядерных вооружений и риск конфликта", - считает Рейф.

"Конечно, у Трампа будет множество советников, которые будут влиять на его ядерные планы, - говорится в статье. - Но на данный момент дело обстоит так: мы ничего не знаем. Когда дело дойдет до планов Дональда Трампа в отношении тысяч единиц ядерного оружия Америки (как и до многих других направлений его политики), нам придется смотреть и ждать".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампоружиеядерное оружие
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