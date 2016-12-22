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Прямая трансляция: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина5

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной в Москве проводит традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию, двенадцатую по счету.

Впервые за все эти годы встреча с журналистами была отложена на сутки - в связи с похоронами убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Хотя пресс-конференция должна была начаться ровно в полдень, Путин по традиции задержался на несколько минут, пишет Newsru.com.

Общение президента с журналистами транслируют в прямом эфире телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал. Трансляцию также ведут радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Как отметил Путин, он не будет начинать пресс-конференцию с пространного монолога, а перейдет сразу к ответам на вопросы. Первым слово получил журналист Радио "Маяк". Он поинтересовался, в каком состоянии находится российская экономика, вспомнив, процитированный в прошлом году Путиным анекдот про белые и черные полосы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне, анонсируя пресс-конференцию, выразил уверенность, что представители СМИ с пониманием отнеслись к ее переносу. Представитель Кремля не стал уточнять, потребуются ли на этот раз дополнительные меры безопасности во время пресс-конференции, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря, как всегда в таких случаях, будут приняты "меры безопасности, которые соответствуют текущему моменту".

Песков также отметил, что в Кремле прогнозируют не конкретные вопросы, а темы пресс-конференции. Он высказал мнение, что, как и во все предыдущие годы, главной темой мероприятия станет внутрироссийская жизнь. На его взгляд, среди наиболее актуальных тем окажутся и проблемы социального обеспечения. Представитель Кремля предположил, что значительное внимание на этот раз будет уделено также международной обстановке, в частности, ситуации в Сирии, российско-американским отношениям и выборам в США.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.

В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ - федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии. Например, приглашение на общение с президентом получили сотрудники "Доброго ТВ", "Копейского рабочего", "Часа пик в Верхней Пышме", "Женского сообщества", "Тихого Дона", "Голоса Адыга".

Среди представителей прессы замечена Мария Соловьенко из дальневосточного "Народного вече", которая несколько лет подряд заводила диалоги с президентом на грани фамильярности. В пресс-конференции принимает участие и Владимир Маматов из кировской газеты "Репортер", ставший известным два года назад как поборник вятского кваса. На пресс-конференцию был приглашен и главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, который в прошлые годы несколько раз получал право задать первый вопрос.

Как во все предыдущие годы, пресс-конференция не имеет временного регламента. Когда завершить беседу, решает сам глава государства. Напомним, самой короткой по времени - 1 час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой длительной стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Именно тогда он сказал знаменитую фразу, - о том, что работал на посту президента "как раб на галерах". В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. После его демонтажа общение президента с прессой проводится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Путин прервал практику ежегодных встреч с журналистами лишь на тот период, когда занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он вернулся к проведению больших пресс-конференций.

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