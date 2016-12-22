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Россия на фоне допингового скандала добровольно отказалась от проведения Кубка мира по биатлону в Тюмени2

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Союз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома IBU (Международного союза биатлонистов) и объявил о отмене проведения международных соревнований на территории РФ из-за разгоревшегося скандала. Ранее глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

"В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", - пояснили в СБР.

В союзе биатлонистов при этом рассчитывают на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. "СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", - добавили в СБР.

Союз биатлонистов России также призвал представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. "СБР ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года", - подчеркнули в СБР.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Ранее сообщалось, что сборные Норвегии, Великобритании и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Французский биатлонист Мартен Фуркад (лидер общего зачета) заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 9-12 марта.

Во вторник в чешских СМИ появились слова главы местного союза биатлонистов Иржи Хамзы, который заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и что также могут не поехать в Тюмень французы, писал "Р-Спорт".

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К массовому бойкоту турниров в России привела очередная волна допинг-скандала, разгоревшаяся после публикации второй части доклада Макларена. Работавший со сборной России норвежский тренер признался в передаче данных WADA

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