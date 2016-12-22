Водитель сумел позвонить родственникам и рассказать о своей беде. Они вызвали скорую помощь. Пострадавший поступил в больницу с множественными травмами, в результате взрыва он потерял зрение. В полиции сообщили, что водитель нарушил технику безопасности, однако за это дело взялись следователи.
В Чебаркуле водителю ассенизаторской машины выбило глаза фекалиями2
38-летний мужчина вчера, 21 декабря, отправился сливать нечистоты в поле у деревни Сарафаново Чебаркульского района, но обнаружил, что от мороза клапан стравливания воздуха в его цистерне не работает. Тогда он решил отогреть машину на месте, сделал факел и поднес к горловине клапана. Прогремел взрыв, пишет Вечерний Челябинск.