Насильственная смерть как отличительная черта мира мужчин

«Это - мир мужчин», - пел Джеймс Браун. Если во многом другом, что касается обычной жизни, это утверждение можно было бы опровергнуть или поставить под сомнение, то по крайней мере в одной ее области эти слова абсолютно верны. Это убийства, убийства с особой жестокостью и нанесение тяжких телесных повреждений. Что и подтвердил руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Райт Пикаро, проанализировав все случаи насилия, приведшие к смерти за прошлый год.

Случаев смерти, которые привлекли большое внимание общественности, в этом году было немало. Больше всего, наверное, говорили об убийстве Николая Таранкова. Убийцей предположительно является знакомый ему мужчина, застреливший его из огнестрельного оружия. Это преступления является особенным по многим причинам, но оно все равно вписывается в общую картину, поскольку, как правило, убийца и убитый бывают знакомы друг с другом. Дело Таранкова пока находится на стадии предварительного следствия.

Другое, вызвавшее общественный резонанс преступление, произошло в начале года недалеко от Пярну, когда два брата - Филип-Артур и Беньямин Хийенурм - нанесли более 90 ножевых ранений 65-летнему таксисту. Они сбежали в Литву, где их очень быстро задержали, а сейчас их дело уже рассматривается в суде. Это убийство можно назвать исключительным, поскольку братья убили совершенно незнакомого им человека.

Третье потрясшее жителей Эстонии происшествие пришлось на осень, когда член подразделения быстрого реагирования Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны застрелил в подъезде своего дома случайного знакомого. Согласно обвинению, убийца находился в состоянии опьянения больше двух промилле и, как предполагается, осознал всю серьезность того, что натворил, только на следующее утро, проснувшись в вытрезвителе. Тут усматривается очень много признаков обычного убийства: убийца и убитый знали друг друга, все случилось в знакомом обоим месте, одна из сторон находилась в состоянии опьянения, а участниками были мужчины.

В качестве первой характерной черты Пикаро обозначил алкоголь: «Примерно две трети происшествий тем или иным образом связаны с алкоголем». Есть случаи, когда драться начинают после последней рюмки, но есть и такие, когда конфликт начался раньше, а после выпитого причину ссоры решают вновь «обсудить».

Если первый фактор исключить, то многие происшествия также характеризует то обстоятельство, что убийца когда-либо прежде проявлял насилие. «Это не обязательно должно быть преступление, но в большинстве случаев в поведении человека все же проявлялась склонность к насилию», - сказал Пикаро. Причиной, конечно, может быть и приведенный ранее фактор – между убийцей и убитым раньше был конфликт.

И хотя по фильмам может сложиться впечатление, что чаще всего людей убивают из огнестрельного оружия где-то на улице, опыт Пикаро последних лет говорит о другом. Чаще всего убийца и убитый знакомы, местом преступления становится чей-то дом, а в качестве орудия убийства используются ножи и кулаки.

Можно привести в пример августовскую историю 28-летнего Сергейса, которого подозревают в том, что в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития алкоголя, он забил своего собутыльника до смерти. Практически сразу полиция открыто объявила подозреваемого в розыск, сообщив и важную примету – травмированную правую руку, которая по сути и являласьорудием убийства. После публикации объявления Сергейс был задержан.

Но происходит и такое, что преступники калечат и совершенно посторонних им людей. Например, в конце октября в Палдиски несовершеннолетний зарезал не знакомого ему человека, встреченного на улице. Точные обстоятельства случившегося полиция пока не раскрывает, поскольку дело еще не дошло до суда.

Опыт полицейского говорит и о том, что как минимум одно убийство происходит и в Новый год: «К сожалению, в последние годы перед Рождеством или Новым годом происходит так, что против человека совершают самое жестокое преступление, которое вообще возможно – его лишают жизни». Он советует в праздники держаться подальше от друзей, которые под воздействием алкоголя становятся агрессивными.

Как показывает статистика, в последние годы количество убийств сократилось, но радоваться все равно пока нечему. «Нет смысла сравнивать наше время с 1990-ми, и все равно хотелось бы, чтобы картина была получше, хотелось бы сберечь каждую жизнь, отнимаемую насильственным образом», - сказал Пикаро.

Жестокие праздники

Кроме историй с трагическим концом, во время длинных рождественских праздников растет и количество связанных с насилием преступлений, когда никто не погибает. Например, в прошлом году с 24 по 26 декабря в полицию обращались в 20 раз больше среднего. Четверть происшествий были связаны с общественным порядком, пятая часть - с дорожным движением и еще одна пятая часть - с насилием.

«В половине случаев обращений, связанных с насилием, речь шла о насилии, примененном к близким людям, треть из всех случаев были драками», - уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава. Остальные обращения были связаны, например, с розыском, профессиональной помощью, обнаружением контрабанды, случаями на границе и несчастными случаями.

Если посмотреть на количество вызовов, то в рождественские дни их почти на сто больше, чем в другие дни – если обычно полиция получает около 500 вызовов в день, то в рождественские дни их количество вырастает почти до 600.

В праздники значительно вырастает количество сообщений о семейном насилии. В прошлом году в рождественские праздники было получено 215 сообщений о насилии, примененном по отношению к близким людям, то есть около 70 сообщений в день. Средний показатель таких происшествий за год – 43 в день.

По словам Райта Пикаро, это показатель длинных праздников. «К сожалению, к концу длинного праздничного периода в полицию начинает стекаться все больше информации о различных происшествиях».