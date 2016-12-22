Фуркад-старший поведал, кто больше всего пострадает из-за отмены этапа Кубка мира в России

"Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей. Что за санкции! Нужно наказать людей, причастных к допингу. Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, а если они есть, то давайте применим санкции", - написал Фуркад-старший.

"Но не было необходимости создавать в последние несколько недель так много шума на пустом месте", - заключил биатлонист.

Накануне исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования комиссии WADA о допинговых нарушениях в российском спорте, принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов.

Однако сборные России по биатлону продолжат выступать на международных соревнованиях. СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.