Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, кого хотел бы видеть на своей инаугурации, передает ТАСС.

«Все эти так называемые „знаменитости из списка А“ хотят приглашения на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января 2017 года. Как ранее сообщили в штабе избранного президента, торжества начнутся заранее, еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации Трампа.

В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампинаугурациясша
По теме
Эксперты по ядерному разоружению - Трампу: какого черта?!

Эксперты по ядерному разоружению - Трампу: какого черта?! 1

"Эксперты по ядерному разоружению пришли в такое же замешательство, как и остальная страна: что именно сделает будущий президент Трамп в отношении ядерного арсенала Америки?" - пишет Бетси Вудрафф в The Daily Beast. Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США

Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США 13

Избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своем "Твиттере", передает Би-би-си. Голосование выборщиков подтвердило победу Трампа на выборах в США

Голосование выборщиков подтвердило победу Трампа на выборах в США 4

В США завершилось голосование коллегии выборщиков за кандидатов в президенты, которое официально подтвердило победу представителя Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа. На всеобщих выборах главы государства в ноябре он обошел экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от Демократической партии, пишет Newsru.com.
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на Limon.ee
krasotka.ee
розыгрыш!
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:37
Выходя из дома, я оставила монетку в морозильнике... Теперь вы должны сделать так же!
14:36
Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4
14:28
Авиакомпания Nordica в пятницу чествовала своего 400 000 пассажира
14:28
Так вообще можно? Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии по футболу
14:24
Видео: рэпер зачитал хип-хоп своей мокрой кошке
14:23
Уличный опрос: бетонные голуби на Ратушной площади - достаточная гарантия безопасности?
14:18
Зимние приключения
14:10
Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок (1)
14:09
Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника
14:07
Видео: гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
14:02
Завораживающее видео: Сан-Марино, окутанный туманом
14:02
Политолог: хоронить Запад рановато, а России надеяться на Трампа не стоит (3)
13:54
Райн Лыхмус: с 2007 года политически успешной тактикой было запугивание, особенно русскими
13:46
Обязательно проголосуйте! SKY Радио выбирает лучших и лучшее в 2016 году
13:44
Фото: бегун нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера
13:43
Митя Фомин в состоянии наркотического опьянения устроил гонки с полицией
13:32
Что должно быть на новогоднем столе 2017
13:31
Керсти Кальюлайд провозгласила поправки к налоговому законодательству
13:31
Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba
Все новости
LimonЦеликом
Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!

Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

14:37
Выходя из дома, я оставила монетку в морозильнике... Теперь вы должны сделать так же!
14:24
Видео: рэпер зачитал хип-хоп своей мокрой кошке
14:10
Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок (1)
14:07
Видео: гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
KrasotkaЦеликом
Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Шокирующие и прекрасные фото родов

Шокирующие и прекрасные фото родов (1)

Что должно быть на новогоднем столе 2017

Что должно быть на новогоднем столе 2017

14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:18
Зимние приключения
13:48
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!
12:33
Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (1)

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

07:30
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)
Погода
На Эстонию надвигается штормовой ветер

На Эстонию надвигается штормовой ветер

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4

Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4

Насильственная смерть как отличительная черта мира мужчин

Насильственная смерть как отличительная черта мира мужчин

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

Таллиннских бездомных угостят праздничным жарким

Таллиннских бездомных угостят праздничным жарким (1)

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
В Ливии захватили пассажирский самолет
СМИ: в Италии убит предполагаемый берлинский террорист (5)
Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?
Топ комментариев
Убийство российского посла в Анкаре. Главное(65)
Скончался внук Сталина(33)
«28 панфиловцев»: между былью и былиной(33)
США расширили антироссийские санкции, добавив в черный список "личного повара" Путина(27)
Журнал Economist номинировал Эстонию на титул «Государство года» (26)
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,181 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 22.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees