Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации

«Все эти так называемые „знаменитости из списка А“ хотят приглашения на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января 2017 года. Как ранее сообщили в штабе избранного президента, торжества начнутся заранее, еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации Трампа.

В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

