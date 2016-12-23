Дом на колесах, в котором классно отметить Рождество

Aмериканские супруги Кэти и Эрик много лет живут в доме на колесах: у них чудная мини-дачка, на которой они объехали полстраны. Рождественское убранство из обычного дома они не хранят, но и что из того: смотрите, как здорово они все устроили!

Фото: mountainmodernlife.com

В своем блоге MountainModernLife Кэйт пишет, что, когда они жили в обычном доме обычного размера, у них были рождественские украшения, но когда они тронулись в путь, упакованы в дорогу были только самые любимые.

Фото: mountainmodernlife.com

В их мини-доме нет елки в полном смысле этого слова, как когда-то в их большом стационарном доме. Однако еловыми ветками их дом на колесах украшен всегда.