Картина дня: канун Рождества, большая пресс-конференция Путина и убийство предполагаемого берлинского террориста

Короткий рабочий день

Трудовая инспекция напоминает, что 23 и 31 декабря у всех работающих трудовой день сократится на 3 часа. 24, 25, 26 декабря и 1 января — государственные праздники, которые, как правило, являются для работников выходными. Работающим в эти дни работодатель обязан платить двойную плату. Читать далее...

Новые подробности о Борисе в борделе

Задержанный в борделе российский дипломат находился в Эстонии временно. Это означает, что эстонский МИД не был проинформирован о его пребывании в стране. В связи с активизацией российской разведки количество временных дипломатов в Евросоюзе возросло, пишет Postimees. Читать далее...

Путин дает ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной в Москве проводит традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию, двенадцатую по счету. Читать далее...

Убит предполагаемый террорист

Полиция Милана застрелила подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Читать далее...