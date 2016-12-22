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Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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«У меня есть земельный участок. Возникла ситуация, что всего лишь в 85 сантиметрах от границы моего участка находится соседская постройка. Она зарегистрирована в 2003 как садовый домик, 31 м2. Изначально это было одноэтажное строение. На данный момент здание значительно расширенно (увеличено примерно на 20 м2 и является двухэтажным), на него нет никаких документов. Является ли такое здание незаконным? Должны ли соседи при перестроении согласовывать проект со мной, так как здание находится на расстоянии меньше метра от границы? Могу ли я отказать в принятия этого проекта?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Тимур.

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари:

Правовая регуляция в отношении строений в целом не простая и зависит от множества обстоятельств. Прежде всего необходимо учитывать, что к строениям применяются те требования, которые действовали во время строительства. За время действия Закона о строительстве (действовавшего с 01.01.2003 по 01.07.2015) в него было внесено 30 изменений. Кроме закона есть еще требующие применения акты местных органов самоуправления, которые тоже в течение времени менялись.

Ныне действующий Строительный кодекс предусматривает наличие уведомления о строительстве и проекта при расширении строения более чем на 33%.  Уведомление о строительстве подается в электронном виде в строительный регистр как минимум за 10 дней до начала строительства и это действие не облагается пошлиной. Если уполномоченное учреждение не оповестит после подачи (извещения о строительстве) о необходимости дополнительного контроля данных, указанных в справке, то можно начинать строительство. То есть извещение о строительстве будет являться правовым основанием для начала строительства. В то же время в течение 10 дней уполномоченное учреждение должно лишь представить оповещение о необходимости дополнительного контроля, а это значит, что оно не обязано провести дополнительный контроль (процесс) в течение 10 дней. Проектирование осуществляется на основании условий выдаваемых местным органом самоуправления. В условиях указываются расположение строения, разрешенная высота, необходимость проведения строительных исследований и т.д. (ч. 4 ст. 28 кодекса). Иначе говоря, строение было бы незаконным, если бы было построено во время действия Строительного кодекса.

Если строение было построено во время действия Закона о строительстве, то в этом случае ситуация может обстоять несколько иначе. На основании ч. 1 ст. 72 указанного закона, строение может не соответствовать требованиям, установленным ст. 3 Закона о строительстве (за исключением требований по безопасности), если было построено до 01.01.2003. Много связанных со строительством вопросов по-разному регулируется актами местных органов самоуправления. Но именно в них может быть указано, на каком расстоянии строение может находиться от границы соседнего участка или соседнего строения и нужно ли согласовывать строительство с собственником соседнего участка.

В данном конкретном случае нельзя дать однозначного ответа на вопрос, является ли данное строение законным или нет. Для этого нужно знать, на территории какого самоуправления спорное строение находится, когда был построен садовый домик площадью 31 м2, когда была увеличена его площадь на 20 м2, установлена ли на этой территории детальная планировка и соблюдены ли при строительстве требования пожарной безопасности.       

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