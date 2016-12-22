Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Rakvere, праздничная колбаса с беконом

2,19 €/500 г (4,38 €/кг)

Состав: пищевая кровь 16%, свинина 15%, свиная шкура, мясо со свиной головы 5%, шпик, соль, лук, пряности.

Комментарий: Колбаски в свиной кишке. Довольно крупные – крупнее сарделек. Бекона не пожалели – ломтики удобной длины и ширины, ими легко обмотать колбаску и зажарить на сковородке. Вкус у колбаски неплохой, бекон добавляет соли и усиливает его. Поэтому без бекона колбаска кажется чуть пресноватой. На упаковке гордо написано «Номер 1 в Эстонии», и именно этот образец посоветовала нам наша читательница в магазине. Действительно неплохо, особенно в сравнении с остальными. Но выбором редакции все же стал другой образец. И приятно то, что не перловка в составе, а свиной шпик.

Saaremaa, кровяная колбаса с беконом

2,49 €/450 г (5,53 €/кг)

Состав: пищевая кровь 21%, свиная шкура, свинина 7%, шпик, лук, соль, пряности и специи.

Комментарий: Колбаски тоже в свиной кишке. Бекона меньше, чем колбасок, наверное, предполагается, что его обжаривают вместе с ними. Это действительно вкусный продукт, что с беконом, что без него. У колбасок выраженный вкус, ощущаются пряности. Нет характерного привкуса и слишком кремообразной текстуры. Нам этот образец понравился сильнее всех, поэтому он становится выбором редакции.

Nõo, кровяная колбаса с беконом

1,99 €/420 г (4,74 €/кг)

Состав: перловая крупа, пищевая кровь 25%, свиная шкура, свиное мясо 8%, пряности и специи.

Комментарий: Эту кровяную колбасу от позора спас только бекон. С ним ее можно есть. С ним у нее появляется какой-то вкус. В остальном ничего выдающегося. Без бекона она пресна и откровенно скучна. Так себе.

Karni, кровяные коласки «Тореро»

1,69 €/300 г (5,63 €/кг)

Состав: перловая крупа, пищевая кровь, жареное копченое мясо – свинина 85%, вода, соль, пряности и специи, свиная шкура, шпик, лук.

Комментарий: между прочим, здесь аж 85% мяса. И это напрямую сказалось на вкусе – колбаски занимают почетное второе место. Тут в меру всего – и крови, и мяса, и перловки. Сбалансированный выраженный вкус, перловки, кстати, не так много, как показалось поначалу, ведь обычно первым в составе идет то, чего больше всего. Но на срезе видно, что шпика намного больше, чем каши.

Maks&Moorits, натуральная кровяная колбаса с беконом

1,49 €/500 г (2,98 €/кг)

Состав: перловая крупа, пищевая кровь 20%, шпик, свиная шкура, пшеничная мука, соль, лук, порошок крови, пряности и специи.

Комментарий: В принципе, неплохой образец, но в душу не запал. Много перловки – вот особенность. Если без бекона, хоть вкус ощущается, но с беконом он выражен значительно сильнее. Самого бекона не пожалели, можно и обматывать колбаски, и просто так жарить – в любо случае, хватит на все. Единственное замечание – хотелось чуть более выраженного вкуса. Но под конец дегустации мы поняли, что у кровяных колбасок, видимо, это характерная особенность – легкая пресность и слишком пастообразная консистенция.

OsKar, кровяные колбаски с копченым мясом

2,19 €/500 г (4,38 €/кг)

Состав: перловка 67%, свиная ветчина 13%, шкура, вода, порошок гемоглобина, лук, соль, пряности и специи.

Комментарий: Аромат приятный, не придерешься. А со вкусом надо что-то делать. Это пресно, это невкусно, очень много перловки (почти 70%) – перловая каша с гемоглобином. Больше и сказать нечего.