Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Политолог: чтобы соединить Калининград с Белоруссией, достаточно накрыть артиллерией Rail Baltica

Яанус Пийрсалу
Яанус Пийрсалу
/
/
:

В советское время в Калининградской области находилось в четыре раза больше военных, чем сейчас, а заодно и ядерные ракеты, рассказал в интервью Postimees самый известный калининградский политолог Владимир Абрамов.

- Каково военное значение Калининградской области в нынешнем конфликте России и Запада?

- Калининград снова находится в роли пистолета, приставленного к виску Европы. Мы выполняли эту функцию еще в советское время, а теперь все вернулось обратно. Для того и все эти передвижения “Искандеров” туда-обратно.

- “Искандеры” же, по данным наших СМИ, все-таки привезли туда?

- Могу сказать только одно: в последние три года западные СМИ в плане пропаганды приблизились к российским, что очень жаль.

- Погодите, но размещение “Искандеров” в Калининградской области впоследствии подтвердило и российское Минобороны! Что эти комплексы в начале октября были доставлены из порта Усть-Луга в Калининград торговым судном с интересным названием “Амбал”.

- Сообщили, но потом их оттуда увезли. Их постоянная дислокация не здесь. Повторяю еще раз, их привезли и увезли.

- Предположим, но в чем смысл этого перемещения ракет туда-сюда?

- Во-первых, чтобы технически испытать, насколько возможно такое быстрое перемещение “Искандеров” в Калининградскую область. Во-вторых, чтобы продемонстрировать свои возможности. Одно дело – заявления, другое – реальные испытания. Это явное средство оказания давления. Если в Польше заработает противовоздушная база США, где ракеты будут размещены уже на постоянной основе, очевидно, и наши ракеты будут находиться здесь постоянно. А сейчас в этом нет смысла.

- Никуда не деться от этих ракет. Вы чувствуете, что Калининград в каком-то смысле находится в эпицентре нынешнего геополитического противостояния?

- Все зависит от давления пропаганды. Если это давление усилится, общественное мнение, разумеется, на это отреагирует. Не на реальную опасность, а именно на пропагандистское давление. Давление уменьшится, и люди вернутся к своей нормальной жизни. Те, кто устраивает панику, есть везде, и, к сожалению, они повсюду лучше всего продают свои кошмары в СМИ.

- Все здесь повторяют мне, что по сравнению с советским временем сейчас в Калининграде мало войск. Сколько их было в области в советское время?

- Конечно, тогда их было намного больше. Тогда здесь стояла группировка в 120 000 человек. Это означает, что каждый десятый житель области был военным. Помимо Балтийского флота, здесь стояли противовоздушные подразделения 11-й армии, а также ядерные ракеты средней дальности, которые по договору о ликвидации ракет средней и ближней дальности были уничтожены.

- Насколько велика сейчас эта группировка?

- Сейчас она насчитывает около 30 000 человек, т.е. в четыре раза меньше. Сухопутные силы сокращены больше всего, сокращен и Балтийский флот. Теперь здесь начинают развивать ракетные войска и системы морской обороны, такие как ракетные комплексы "Бастион" и "Вал". Будет воссоздана и 11-я армия со штаб-квартирой около Гусева, цель которой – уравновесить броневойска поляков недалеко от нашей границы и в случае возможного конфликта заблокировать так называемый Сувалкский коридор шириной 75 км, соединяющий Страны Балтии с Польшей.

- Чтобы в случае конфликта эта армия могла оккупировать часть Польши и соединить Калининград с Белоруссией?

- Эту территорию даже не нужно оккупировать, достаточно накрыть ее артиллерийским огнем, чтобы Прибалтика превратилась в анклав. Дальность выстрела системы “Град” – 120 км. Ставишь дивизию “Градов” и палишь по шоссе и Rail Baltica. По болотам же никто снабжение не повезет.

- С другой стороны, в случае конфликта Калининградская область сама станет целью и потенциальным котлом для находящихся здесь войск.

- Естественно, в случае конфликта мы станем первой целью, но все знают и то, чем мы ответим. Ничто иное сейчас не поможет, если только разум не возобладает с обеих сторон. Например, для начала можно было бы заключить договор о том, чтобы все военные самолеты летали над Балтийским морем с включенными транспондерами.

- На российских военных самолетах же их, как утверждается, вообще нет, у них нет ни транспондеров, ни других подобных систем.

- Если бы это предложение было принято, нашли бы и деньги для установки транспондеров. Важнее всего политическая воля. Вступить в холодную войну очень просто, выйти из нее намного труднее. Такое чувство, что все участвующие в ней страны решают тем самым свои внутренние проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАВладимир Абрамоввоенныекалининградпольшароссиястраны балтииСувалкский коридор
По теме
«2017: война с Россией»: Лаврентий Павлович, вы говорили, что НАТО в смятении!

«2017: война с Россией»: Лаврентий Павлович, вы говорили, что НАТО в смятении! 3

Книги о будущей войне с Россией есть в книжных и на русском, и на эстонском, и на английском. Специальный политическо-культурный обзор портала Rus.Postimees.ee. Президент Литвы: размещение «Искандеров» под Калининградом - очередной агрессивный шаг России

Президент Литвы: размещение «Искандеров» под Калининградом - очередной агрессивный шаг России 1

Размещение под Калининградом российских ракетных комплексов «Искандер» является сигналом для всей Европы. Россия таким образом хочет показать, что готова драться, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на Limon.ee
krasotka.ee
розыгрыш!
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:51
Таня Михайлова рассказала, под какие песни будет плясать в Рождество и Новый год
14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:37
Выходя из дома, я оставила монетку в морозильнике... Теперь вы должны сделать так же!
14:36
Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4
14:28
Авиакомпания Nordica в пятницу чествовала своего 400 000 пассажира
14:28
Так вообще можно? Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии по футболу
14:24
Видео: рэпер зачитал хип-хоп своей мокрой кошке
14:23
Уличный опрос: бетонные голуби на Ратушной площади - достаточная гарантия безопасности?
14:18
Зимние приключения
14:10
Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок (1)
14:09
Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника
14:07
Видео: гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
14:02
Завораживающее видео: Сан-Марино, окутанный туманом
14:02
Политолог: хоронить Запад рановато, а России надеяться на Трампа не стоит (3)
13:54
Райн Лыхмус: с 2007 года политически успешной тактикой было запугивание, особенно русскими
13:46
Обязательно проголосуйте! SKY Радио выбирает лучших и лучшее в 2016 году
13:44
Фото: бегун нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера
13:43
Митя Фомин в состоянии наркотического опьянения устроил гонки с полицией
13:32
Что должно быть на новогоднем столе 2017
13:31
Керсти Кальюлайд провозгласила поправки к налоговому законодательству
Все новости
LimonЦеликом
Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!

Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

14:51
Таня Михайлова рассказала, под какие песни будет плясать в Рождество и Новый год
14:37
Выходя из дома, я оставила монетку в морозильнике... Теперь вы должны сделать так же!
14:24
Видео: рэпер зачитал хип-хоп своей мокрой кошке
14:10
Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок (1)
KrasotkaЦеликом
Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Шокирующие и прекрасные фото родов

Шокирующие и прекрасные фото родов (1)

Что должно быть на новогоднем столе 2017

Что должно быть на новогоднем столе 2017

14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:18
Зимние приключения
13:48
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!
12:33
Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (1)

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

07:30
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)
Погода
На Эстонию надвигается штормовой ветер

На Эстонию надвигается штормовой ветер

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4

Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4

Насильственная смерть как отличительная черта мира мужчин

Насильственная смерть как отличительная черта мира мужчин

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

Таллиннских бездомных угостят праздничным жарким

Таллиннских бездомных угостят праздничным жарким (1)

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
В Ливии захватили пассажирский самолет
Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!
Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?
СМИ: в Италии убит предполагаемый берлинский террорист (6)
Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы (1)
Топ комментариев
Убийство российского посла в Анкаре. Главное(65)
Скончался внук Сталина(33)
«28 панфиловцев»: между былью и былиной(33)
США расширили антироссийские санкции, добавив в черный список "личного повара" Путина(27)
Журнал Economist номинировал Эстонию на титул «Государство года» (26)
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,181 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 22.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees