Политолог: чтобы соединить Калининград с Белоруссией, достаточно накрыть артиллерией Rail Baltica

- Каково военное значение Калининградской области в нынешнем конфликте России и Запада?

- Калининград снова находится в роли пистолета, приставленного к виску Европы. Мы выполняли эту функцию еще в советское время, а теперь все вернулось обратно. Для того и все эти передвижения “Искандеров” туда-обратно.

- “Искандеры” же, по данным наших СМИ, все-таки привезли туда?

- Могу сказать только одно: в последние три года западные СМИ в плане пропаганды приблизились к российским, что очень жаль.

- Погодите, но размещение “Искандеров” в Калининградской области впоследствии подтвердило и российское Минобороны! Что эти комплексы в начале октября были доставлены из порта Усть-Луга в Калининград торговым судном с интересным названием “Амбал”.

- Сообщили, но потом их оттуда увезли. Их постоянная дислокация не здесь. Повторяю еще раз, их привезли и увезли.

- Предположим, но в чем смысл этого перемещения ракет туда-сюда?

- Во-первых, чтобы технически испытать, насколько возможно такое быстрое перемещение “Искандеров” в Калининградскую область. Во-вторых, чтобы продемонстрировать свои возможности. Одно дело – заявления, другое – реальные испытания. Это явное средство оказания давления. Если в Польше заработает противовоздушная база США, где ракеты будут размещены уже на постоянной основе, очевидно, и наши ракеты будут находиться здесь постоянно. А сейчас в этом нет смысла.

- Никуда не деться от этих ракет. Вы чувствуете, что Калининград в каком-то смысле находится в эпицентре нынешнего геополитического противостояния?

- Все зависит от давления пропаганды. Если это давление усилится, общественное мнение, разумеется, на это отреагирует. Не на реальную опасность, а именно на пропагандистское давление. Давление уменьшится, и люди вернутся к своей нормальной жизни. Те, кто устраивает панику, есть везде, и, к сожалению, они повсюду лучше всего продают свои кошмары в СМИ.

- Все здесь повторяют мне, что по сравнению с советским временем сейчас в Калининграде мало войск. Сколько их было в области в советское время?

- Конечно, тогда их было намного больше. Тогда здесь стояла группировка в 120 000 человек. Это означает, что каждый десятый житель области был военным. Помимо Балтийского флота, здесь стояли противовоздушные подразделения 11-й армии, а также ядерные ракеты средней дальности, которые по договору о ликвидации ракет средней и ближней дальности были уничтожены.

- Насколько велика сейчас эта группировка?

- Сейчас она насчитывает около 30 000 человек, т.е. в четыре раза меньше. Сухопутные силы сокращены больше всего, сокращен и Балтийский флот. Теперь здесь начинают развивать ракетные войска и системы морской обороны, такие как ракетные комплексы "Бастион" и "Вал". Будет воссоздана и 11-я армия со штаб-квартирой около Гусева, цель которой – уравновесить броневойска поляков недалеко от нашей границы и в случае возможного конфликта заблокировать так называемый Сувалкский коридор шириной 75 км, соединяющий Страны Балтии с Польшей.

- Чтобы в случае конфликта эта армия могла оккупировать часть Польши и соединить Калининград с Белоруссией?

- Эту территорию даже не нужно оккупировать, достаточно накрыть ее артиллерийским огнем, чтобы Прибалтика превратилась в анклав. Дальность выстрела системы “Град” – 120 км. Ставишь дивизию “Градов” и палишь по шоссе и Rail Baltica. По болотам же никто снабжение не повезет.

- С другой стороны, в случае конфликта Калининградская область сама станет целью и потенциальным котлом для находящихся здесь войск.

- Естественно, в случае конфликта мы станем первой целью, но все знают и то, чем мы ответим. Ничто иное сейчас не поможет, если только разум не возобладает с обеих сторон. Например, для начала можно было бы заключить договор о том, чтобы все военные самолеты летали над Балтийским морем с включенными транспондерами.

- На российских военных самолетах же их, как утверждается, вообще нет, у них нет ни транспондеров, ни других подобных систем.

- Если бы это предложение было принято, нашли бы и деньги для установки транспондеров. Важнее всего политическая воля. Вступить в холодную войну очень просто, выйти из нее намного труднее. Такое чувство, что все участвующие в ней страны решают тем самым свои внутренние проблемы.