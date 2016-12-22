Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил официальный сайт "Калью", отметив, что в клубе Лондак будет выполнять не только роль голкипера, но и станет тренировать молодых вратарей, пишет rus.err.ee.

"Мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе", - сказал тогда rus.err.ee помощник главного тренера "Нымме Калью" Сергей Терехов.

По словам самого Павла Лондака, с большой долей вероятностью можно говорить о том, что контракт с "Нымме Калью" станет для него последним в карьере футболиста. В будущем он намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.