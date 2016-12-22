Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Ливии захватили пассажирский самолет

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

На Мальте заявляют, что в Ливии возможно угнан пассажирский самолет внутренних авиалиний. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что его проинформировали о возможном захвате ливийского самолета, который взял курс на остров. Об этом сообщает Izvestia.ru со ссылкой на Bloomberg.

На Мальте приземлился ливийский самолет Afriqiyah Airways A320, который, предположительно, был захвачен неизвестными, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter.

Приземление произошло в 11:32 по местному времени, сообщает Malta Today со ссылкой на TVM.

На борту находятся 118 человек, сообщает NEWSru со ссылкой на Malta Independent.

Лайнер с 118 пассажирами на борту вылетел утром пятницы из ливийского города Себха в Триполи, сообщает TVM. Во время полета два человека пригрозили устроить на борту взрыв.

По данным Flightradar, рейс AAW209 отправился в 10:10 по восточноевропейскому времени и должен был приземлиться в ливийской столице спустя один час 10 минут, однако обогнул Триполи справа и двигался над морем еще час.

The Times of Malta пишет, что все рейсы, прибывающие и отправляющиеся из аэропорта островного государства, отложены. По данным издания, ливийский борт захватил один террорист, вооруженный ручной гранатой. Двигатели самолета не глушатся. Взлетная полоса окружена вооруженными солдатами.

Газета сообщает, что угонщик назвал себя сторонником убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он обещает отпустить всех пассажиров, если его требования будут выполнены. Службы безопасности, ведущие переговоры, пока не сообщают, чего он хочет.

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