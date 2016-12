В Ливии захватили пассажирский самолет

На Мальте приземлился ливийский самолет Afriqiyah Airways A320, который, предположительно, был захвачен неизвестными, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter.

Приземление произошло в 11:32 по местному времени, сообщает Malta Today со ссылкой на TVM.

На борту находятся 118 человек, сообщает NEWSru со ссылкой на Malta Independent.

Лайнер с 118 пассажирами на борту вылетел утром пятницы из ливийского города Себха в Триполи, сообщает TVM. Во время полета два человека пригрозили устроить на борту взрыв.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM