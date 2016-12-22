И года не прошло: в Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch

И вот, спустя менее чем неделю, ловить карманных монстров теперь можно с помощью Apple Watch. Важно отметить, что это не полноценная игра, как на смартфонах, а лишь приложение-компаньон, позволяющее собирать предметы с "покестопов" и искать покемонов, а вот для их поимки все же потребуется смартфон, пишет 4pda.ru.

Особенности Pokemon GO для Apple Watch:

каждая игровая сессия проходит в качестве тренировки, за которую вы получаете персональные кольца подвижности;

уведомления о находящихся рядом покемонах;

на часах можно отслеживать расстояние для выращивания яиц и собирать конфеты;

уведомления о "покестопах" поблизости и возможность получения с них предметов;

уведомления о медалях и готовности яиц с покемонами.

На данный момент Pokemon GO доступна только для Apple Watch, но ранее разработчики подтвердили, что версия для Android Wear также появится в будущем.