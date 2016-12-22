Керсти Кальюлайд провозгласила поправки к налоговому законодательству

«Я считаю, что, не утвердив этих законов, я бы вмешалась в фискальную политику в той мере, в какой Конституция не дает мне права»,- сообщила президент Керсти Кальюлайд в пресс-релизе.

«Я сделала это несмотря на то обстоятельство, что принятие этого закона меня не удовлетворяет. Во исполнение своих обязанностей я должна обращать внимание на проблемы процедуры принятия закона», - отметила президент.

Прямым последствием не утверждения этого закона стало бы, по словам президента, противоречие Конституции принятого 19 декабря парламентом Закона о госбюджете на 2017 год, согласно которому бюджет является сбалансированным. Таким образом, без утверждения закона о поправках к налоговому законодательству Эстония осталась бы без государственного бюджета на будущий год.

В пакете поправок к налоговому законодательству предусмотрено, что в 2017 году ставка социального налога снижена не будет, что в ускоренном темпе вырастут ставки акцизов и с 2018 года начнет действовать новая система освобождения от уплаты подоходного налога. За принятие пакета поправок проголосовали 55 депутатов Рийгикогу, против - 37, воздержавшихся не было.

Рийгикогу также принял в минувший понедельник закон о государственном бюджете Эстонии на будущий год, затраты и инвестиции бюджета вырастут до 9,65 млрд евро, доходы бюджета составят 9,48 млрд евро, расходы и инвестиции в совокупности 9,65 млрд евро. За принятие закона о госбюджете на будущий год проголосовали 55 депутатов, 40 были против.