Фото: бегун нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера

На рисунки Делани обратило внимание британское издание The Telegraph. Бегун рассказал, что первое изображение он выполнил в парке рядом с домом, когда понял, что местный фонтан мог бы стать «носом» рождественского олененка Рудольфа.

Некоторые рисунки потребовали от 40-летнего отца двоих детей не одного часа пробежки. Самым длинным забегом в итоге стал Санта-Клаус — для него Делани набегал почти 11,5 км, пишет "Моя планета".

Фонтан в центре парка стал отправной точкой также для снеговика и рождественской ели.

Своими рисунками бегун поделился в Сети и получил множество положительных откликов. Дети Делани не совсем понимают увлечения отца: «Они ухмыляются, будто я веду себя странно. Они очень проницательны».

Недавно в Германии пилот легкомоторного самолета написал в небе приветствие «Hello!» с помощью веб-сервиса, отслеживающего перемещение воздушных судов.

Фотографии можно посмотреть по данной ссылке.