Райн Лыхмус: с 2007 года политически успешной тактикой было запугивание, особенно русскими

«Проблема Эстонии заключается в том, что с 2007 года политически успешной тактикой было запугивание, особенно русскими. Также рекламная индустрия строится на основании этой психологии - если ты не купишь нашу зубную пасту, зубы пожелтеют и женщины не будут тебя целовать. Партия реформ успешно использовала эту тактику. И теперь, будучи в роли проигравшего, пытается напугать, что придут новые и страшные левые. Но это не так», - сказал Райн Лыхмус в интервью газете Äripäev.

Читайте интервью целиком на Äripäev.