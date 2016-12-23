Завораживающее видео: Сан-Марино, окутанный туманом

Исследование: туристы из Эстонии стали намного чаще интересоваться отдыхом в России

Путешественники из Прибалтики стали намного чаще интересоваться отдыхом в России на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом, сообщает турсервис Kayak.ru.

Шикарное видео: Лондон днем и Лондон ночью

Пользователь видеохостинга Vimeo matel представил необычное таймлапс-видео, демонстрирующее красоты столицы Великобритании в дневное и ночное время суток, сообщает портал Naked Science.

Видео: немецкий фотограф сделал из Майами кукольный город

В новом видео Йерга Дайбера самый большой мегаполис на юго-востоке США до неприличия уменьшился в размерах, пишет портал Naked Science.

Читайте о лучших направлениях для медицинского туризма в 2017 году

В последнее время медицинский туризм становится не роскошью, а инвестицией в собственное здоровье. Как же выбрать страну, которой можно будет доверить свою жизнь?

Популярные туристические направления: 11 мест, где все захотят оказаться в 2017 году

Вы любите первым открывать интересные места? Портал momondo.ru поведает вам о новых популярных туристических направлениях, чтобы вы съездили туда до того, как там окажутся толпы туристов.

Удивительное видео: авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета. Видео этого шоу было выложено на официальной странице перевозчика в Facebook.

Видео: морозы превратили маяк в «сказочный замок»

Портал Mashable выложил на своей странице в Instagram видео с обледеневшим маяком. Редакторы сравнили это сооружение со сказочным замком.

Эксперты составили портрет российского туриста

Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского путешественника, выделив его наиболее яркие черты.

Хорошая новость для пассажиров Lux Express

Начиная с сегодняшнего дня автобусная компания Lux Express увеличивает количество отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Тарту в связи с предпраздничным ростом числа пассажиров.

На Украине пригрозили закрыть систему интернет-бронирования отелей Booking.com за работу в Крыму

На Украине возбудили уголовное дело в отношении туристического сервиса Booking.com за предоставление возможности бронировать гостиничные номера в Крыму.

Узнайте, что китайские туристы думают об Эстонии

Магистрант EBS (Estonian Business School -прим. ред.) в своей дипломной работе изучала отзывы китайских путешественников об Эстонии как о туристическом направлении.

Опубликована карта с туристическими слоганами стран: Эстония снова отличилась

Портал Family Break Finder отметил на карте мира туристические слоганы, которые используются во всех странах, за исключением 38 направлений.

Фото читателя: на Украине не знают столицу Эстонии?

Недавно побывавший на Украине читатель прислал в редакцию Rus.Postimees фотографию с картой Северной Европы, которая привлекла его внимание.

Британские СМИ назвали 59 удивительных фактов о России

Британское издание The Telegraph выпустило серию материалов в связи с 25-летием распада Советского Союза, припомнив, в частности, 59 удивительных фактов о России.

Собираетесь в Таиланд? Тогда обязательно прочитайте эту новость

Власти Таиланда предупреждают иностранных туристов о сохраняющейся опасности заражения малярией на территории королевства. Соответствующее сообщение распространил Минздрав Таиланда.