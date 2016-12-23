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Завораживающее видео: Сан-Марино, окутанный туманом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Голландский фотограф Рик Клоекке в октябре отправился в гости к родне, живущей в Италии. Во время поездки он также побывал в Сан-Марино - столице одноименного государства, где сделал восхитительные фотографии и заснял видео в режиме таймлапс (цейтраферная киносъемка - прим. ред.).

Сам фотограф отмечает, что был поражен видом города, окутанного туманом, поэтому решил незамедлительно запечатлеть этот вид на видео, пишет Bored Panda.

Наслаждайтесь!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсан-маринотаймлапс
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