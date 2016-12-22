Уличный опрос: бетонные голуби на Ратушной площади - достаточная гарантия безопасности?

Rus.Postimees опросил жителей и гостей столицы. Все участники опроса - таллинцы и приезжие из Санкт-Петербурга - проявили редкое единодушие: Эстония была и останется спокойной, безопасной и комфортной страной.

Напомним, что Таллинн установил по периметру Ратушной площади железобетонные конструкции в виде голубей, чтобы усилить безопасность пешеходов. В связи с размещением дополнительных ограждений в дальнейшем на рождественский рынок товары можно будет доставлять только теми автомобилями, вес которых не превышает 3,5 тонн.