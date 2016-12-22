Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

В аварии участвовали Audi, Škoda и Subaru, пишет Tallinn City.
Пострадавших нет, на месте происшествия возникли большие пробки. Движение нарушено.
Сегодня, 23 декабря, около 12.00 на улице Техника в Таллинне произошла цепная авария, где столкнулись три автомобиля.
В аварии участвовали Audi, Škoda и Subaru, пишет Tallinn City.
Пострадавших нет, на месте происшествия возникли большие пробки. Движение нарушено.
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