Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

8-летнего мальчика сбила машина

Сегодня во второй половине дня в Тарту 8-летнего мальчика сбила машина. Праздники ребенок проведет в больнице, сообщает Tartu Postimees.

Виновницей аварии с четырьмя пострадавшими оказалась известная мотогонщица

Сегодня ночью в Тапа произошла авария, в которой пострадали четверо человек. За рулем попавшего в ДТП автомобиля оказалась одна из сильнейших мотогонщиц в Балтийских странах Кейти Мейер.

Громкая история в Вильянди: ущерб от врезавшегося в дом BMW оценивается в 30 000 евро

В крошечном доме на улице Кёстри в Вильянди, который в середине ноября сильно пострадал из-за влетевшего в него автомобиля BMW, начались восстановительные работы. Страховой фирме они обойдутся в 20 000 евро, пишет Sakala.

В центре Таллинна водитель сбил молодую женщину и сам отвез ее в больницу

Вчера днем в центре Таллинна водитель сбил молодую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Фото и видео: в Таллинне пешеход угодил под колеса автомобиля

Сегодня, 21 декабря, в 10.20 на перекрестке улиц Сыле и Эдала в Таллинне произошло ДТП. Как пишет портал Tallinn City, автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода.

Дорожный хулиган-рецидивист попался на 22 нарушениях

В понедельник полиция отправила более 800 «черных» рождественских открыток серийным нарушителям ПДД, на счету которых за год накопилось пять и более нарушений.