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Tehnika tänava ahelavarii
Allikas: Postimees

Фото и видео: три автомобиля спровоцировали цепную аварию на улице Техника

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Сегодня, 23 декабря, около 12.00 на улице Техника в Таллинне произошла цепная авария, где столкнулись три автомобиля.

В аварии участвовали Audi,  Škoda и Subaru, пишет Tallinn City.

Пострадавших нет, на месте происшествия возникли большие пробки. Движение нарушено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАталлиннцепная авария
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