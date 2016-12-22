Защитники столичной команды пытались вынести мяч из своей штрафной, но он угодил в судью и отскочил к нападающему «Гройтер Фюрт», который отправил мяч в сетку. Этот гол стоил «Унион Берлин» победы — встреча завершилась со счетом 1:1.
Так вообще можно? Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии по футболу
Немецкий арбитр Бибиана Штайнхаус случайно стала ассистентом в голевой атаке в матче второй бундеслиги между «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт». Видеозапись эпизода размещена на канале Bundesliga в YouTube.