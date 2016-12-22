Как сообщает Tallinna Linnatranspordi AS, ДТП произошло в 13.35 на Тартуском шоссе, где столкнулись трамвай и грузовой микроавтобус.
Люди в аварии не пострадали, однако движение трамваев остановилось, сообщил BNS диспетчер в 14.05.
Из-за ДТП в Таллинне остановилось движение трамваев линий 2 и 4.
Как сообщает Tallinna Linnatranspordi AS, ДТП произошло в 13.35 на Тартуском шоссе, где столкнулись трамвай и грузовой микроавтобус.
Люди в аварии не пострадали, однако движение трамваев остановилось, сообщил BNS диспетчер в 14.05.
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