Пропавший в Ласнамяэ 78-летний Дмитрий найден

Напомним, что 78-летний Дмитрий ушел в неизвестном направлении из своей квартиры в доме по улице Паэ столичного района Ласнамяэ 21 или 22 декабря и долгое время не возвращался.

У Дмитрия есть проблемы со здоровьем и памятью, поэтому он мог не помнить, где живет. При себе у него не было ни телефона, ни документов.

Полиция получила сообщение о пропаже Дмитрия вечером после 19 часов и начала незамедлительные поиски. Полицейские и кинологи проверили район его проживания, а близкие - больницы, также через СМИ было передано обращение к жителям города, которое и привело к положительному результату.