Газета, в частности, рассказывает о живущем в Великобритании латвийце, который получил письмо от британской иммиграционной службы с предупреждением о выселении из страны.

«Выглядит, что на данный момент у вас нет прав находиться в стране, поэтому нашей обязанностью являются выдворить вас из нее», — цитирует послание Latvijas avīze.

Чтобы оценить ситуацию индивидуально, латвийца просят явиться в полицейский участок, взяв с собой документы, подтверждающие адрес его места проживания и предоставляющие информацию о финансовом и семейном положении, рабочем месте и/или учебе.

Отметим, согласно исследованию Латвийского университета, 62,7% уехавших из Латвии ранее заявили, что не хотят возвращаться, потому что разочаровались в Латвии как в государстве. Из тех, кто все-таки выбрал Латвию и вернулся, 40% поменяли своё решение и снова уехали.