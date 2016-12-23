Переодетые в Дедов Морозов мотоциклисты отвезут конфеты детям из детских домов

Президент мотоклуба Alempois MC Мартин Круус объяснил, что в бесснежное рождество мотоциклисты всегда разъезжают на своих железных конях, но такую благотворительную акцию они проводят впервые. Почему? А потому, что возникло такое желание и нашлись спонсоры. «В этот раз мы не будем кататься только для удовольствия. У нас много конфет, которые мы хотим доставить детям из детских домов. Как мы их отвезем – на машине или на мотоцикле – зависит от погоды в сочельник», - рассказал он. «В плохую погоду опаснее всего лед, на мотоцикле на большие расстояния ездить не хочется. В пределах города, в Тюри или в Пайде, еще можно (ездить на мотоцикле)».

Круус добавил, что подобную раздачу рождественских подарков (Тур раздачи конфет-2016) организуют и мотоциклисты не только в Ярвамаа, но и в крупнейших городах страны.

Конфеты расфасовали в подарочные пакеты подходящего размера еще в минувшее воскресенье.