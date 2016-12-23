Рождество за тюремной решеткой встретят более 2800 человек

Больше всего заключенных, 994 человека, находится в тартуской тюрьме. В Вируской тюрьме – 874, в Таллиннской 801, в Харку и полицейских арестных домах находится 191 человек. Несовершеннолетних заключенных по состоянию на эту неделю насчитывается 25 человек, женщин – 166, осужденных пожизненно 41 и заключенных тюрьмы открытого типа – 223 человека.

Под уголовным надзором находятся 4207 человек, из них 507 - освобождены из тюрьмы досрочно, 1096 – приговорены к общественно-полезным работам, 113 находятся пож электронным надзором.

Во всех тюрьмах во время праздников пройдут церковные службы. В каждой тюрьме предложат свое рождественское меню, которое отличается от повседневной.

«Например в Тартуской и Вируской тюрьмах выдадут рождественские блюда – кровяные колбаски, тушеную капусту, в Таллиннской тюрьме – копченую куриную ножку и печенье пипаркоок», - рассказал пресс-секретарь министерства юстиции.