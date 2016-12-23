После комплектации команд главы подразделений объявили начало увольнений и срочных служащих отпустили домой по графику. Небольшие праздничные мероприятия проходят в военных частях и на кораблях ВМС, обычно срочным служащим там также дарят конфеты. Оставшиеся в военной части на время праздников призывники могут посетить церковную службу или сходить в театр.

В Штабном-связном батальоне торжественный рождественский ужин прошел 12 декабря, его также посетил Дед Мороз, который подарил срочным служащим конфеты. 22 декабря служащие батальона могли посетить рождественскую службу Сил обороны в Таллиннской католической церкви. Кроме того, в этот день срочные служащие батальона по традиции помогали в проведении благотворительного мероприятия в церкви Олевисте. В первой половине дня 23 декабря прошел рождественский обед для служащих батальона. Праздничное угощение для не уехавших домой срочных служащих батальона запланировано также на 24 и 31 декабря.

Срочные служащие Куперьяновского пехотного батальона, оставшиеся в военной части на время праздников, могут помещать церковь и кино. На Рождество и Новый год в батальоне запланировано праздничное меню — кровяная колбаса, кислая капуста, жаркое из свинины и сладкое.

Для кадетов высшей военной школы рождественские праздники уже прошли — их по традиции отмечают торжественным ужином.