Одно из направлений роста финансирования - сотрудничество с европейскими союзниками по НАТО. Этот же закон придал "акту Магнитского" глобальный статус, позволяющий вводить санкции против людей, которых США подозревают в нарушении гражданских прав, сообщает Newsru.com.
Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год. Оборонное ведомство получит 611 млрд долларов, передает "Интерфакс". Одной из значительно выросших статей стали затраты на сдерживание России: они увеличиваются в четыре раза до 3,4 млрд долларов. В эту сумму, например, входит размещение сил армии в США в европейских странах-союзниках по НАТО.
Кроме того, документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере. "Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", - цитирует подписанный закон РИА "Новости".
Подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров".
Отдельным параграфом прописан запрет на выделение средств на "любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом". В тексте также подчеркивается, что Россия обязана выполнить минские соглашения, направленные на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.