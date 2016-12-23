Одно из направлений роста финансирования - сотрудничество с европейскими союзниками по НАТО. Этот же закон придал "акту Магнитского" глобальный статус , позволяющий вводить санкции против людей, которых США подозревают в нарушении гражданских прав, сообщает Newsru.com.

Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год. Оборонное ведомство получит 611 млрд долларов, передает "Интерфакс" . Одной из значительно выросших статей стали затраты на сдерживание России: они увеличиваются в четыре раза до 3,4 млрд долларов. В эту сумму, например, входит размещение сил армии в США в европейских странах-союзниках по НАТО.

Кроме того, документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере. "Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", - цитирует подписанный закон РИА "Новости" .

Подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров".

Отдельным параграфом прописан запрет на выделение средств на "любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом". В тексте также подчеркивается, что Россия обязана выполнить минские соглашения, направленные на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.