«Художник» оказался настолько плодовит, что результаты его творчества сложно сосчитать. Помимо прочего, вандал оставил свои рисунки на фасаде городской библиотеки, бизнес-центра «Квартал», мебельного предприятия на улице Фортууна, котельной на улице Туру, магазине стройматериалов и стенах Портового театра, а также на стеклах и стенах кафе на улице Лосси.

В отношении наиболее значительных случаев вандализма полиция возбудила дело о проступке. Полицейские выслушали показания потерпевших и оценили нанесенный ущерб. В ходе следствия выяснилось, что вандалом оказался 29-летний мужчина.

Капитан полицейского участка Тарту Керт Коткас сказал, что, несмотря на то, что полиция однажды поймала его с поличным, а позже и на краже 16 баллончиков аэрозольной краски, мужчина не признает себя виновным и не может объяснить своих действий.

На его счету – десятки каракулей, нанесенных летом и осенью на стены городских зданий. На основании статьи закона, касающейся противоимущественных преступлений, его оштрафовали почти на 5000 евро.

«Уличное искусство в городе имеет, несомненно, определенную ценность, в случае, если оно сделано качественно и в подходящем месте. Профессионалы в этой области создают свои произведения после предварительного согласования с владельцами объектов и таким образом добавляют свои штрихи к облику нашего города, - добавил капитан полиции. – Однако нельзя называть городским художником кого попало. Те, кто умышленно разрисовывает чужое имущество краской из баллончика, ведут себя по-хулигански».