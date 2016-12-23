По словам главного врача Таллиннской скорой помощь Рауля Адласа, здоровому взрослому человеку, как правило, не грозит риск переедания, но жирная еда может повредить детям и пожилым с хроническими заболеваниями. «Если люди, находясь за праздничным столом, не хотят обидеть хозяйку и обязательно должны попробовать все блюда, они могут чередовать жирную и богатую клетчаткой пищу, например, хлебобулочные изделия», - сказал Адлас BNS.

По его словам, не стоит также злоупотреблять алкоголем, а родителям следует проследить, чтобы дети не переели сладкого. Пожилые люди обязательно должны захватить с собой в гости прописанные им лекарства, например, понижающие давление таблетки. «Лучше всего было бы выйти вместе с семьей на улицу дать своему телу физическую нагрузку», - отметил Адлас.

Для Таллиннской скорой помощи рождественские праздники, как правило, проходят спокойно.