Общая сумма покупок составила около 100 евро. Это обычные для лидера ФРГ продукты, в которых нет ничего праздничного, пишет издание.
Как утверждает Bild, в этом году на столе Меркель не будет ни традиционного рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя. Единственное, чем сможет полакомиться канцлер, исходя из ее покупок, — это 300 граммов конфет Mon Chéri.
Судя по фотографиям, в магазине Меркель сопровождали несколько охранников. По подсчетам издания, за год она посетила этот супермаркет порядка 30 раз.
Angela Merkel doing her own shopping before Christmas, as always https://t.co/uhBDHMxQFT pic.twitter.com/Ui0lcgZZtA— Bojan Pancevski (@bopanc) December 24, 2016