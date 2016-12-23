В Индии объявилась женщина, считавшаяся мертвой 40 лет

Родственники Деви считали, что она скончалась от укуса змеи, поэтому, согласно древний поверьям, ее тело не кремировали, а сплавили вниз по Гангу.

По словам самой Деви, ее спасли рыбаки в нескольких сотнях километров ниже по течению реки, после чего ее выходила местная семья. Женщина ничего не помнила о своей прошлой жизни, в том числе о двух предыдущих браках. На новом месте она снова вышла замуж.

Недавно она впервые за долгие годы встретила землячку из родной деревни, и к ней вернулась память. После этого она приехала в родную деревню и удивила своих взрослых сыновей и дочерей. Все три мужа 80-летней Деви уже скончались.