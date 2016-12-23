Картина дня: сочельник, в пожаре погиб человек, в Тунисе арестовали племянника берлинского террориста

Католики и протестанты отмечают Рождественский сочельник

Портал Rus.Postimees поздравляет всех, кто празднует этот день, с кануном праздника Рождества Христова.

В связи с этим по всей стране проходит ряд мероприятий. Например, в Таллинне провозгласили Рождественский мир, по столице можно было прокатиться на Рождественском трамвае, понаблюдать за Дедами Морозами мотоциклистами или серфингистами.

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