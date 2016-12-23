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В Вируской тюрьме умер заключенный

BNS
BNS
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В Вируской тюрьме на прошлой неделе умер заключенный. Об этом сегодня сообщает агентство BNS.

По данным Министерства юстиции, 16 декабря умер мужчина, который был из-за серьезной болезни помещен в медицинскую камеру.

В Вируской тюрьме по состоянию на декабрь отбывает наказание 801 заключенный. 

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