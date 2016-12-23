«Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, Темпбанк, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу», — сказано в комментарии.

Также российское внешнеполитическое ведомство считает, что администрация президента США Барака Обамы вредит собственной стране, «чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики».

При этом в МИДе заявили, что администрация Обамы «в своем стремлении сменить власть в Сирии готова помогать любым деструктивным силам», в том числе террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

«Видимо, в Белом доме забыли, что по американскому законодательству пособничество террористам — тяжкое, уголовно наказуемое деяние», — отметили в МИДе.

Ранее сообщалось, что США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине.