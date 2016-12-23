За час до концерта организаторам позвонили из местного отделения полиции и сообщили, что концерт придется отменить. На вопросы организаторов о причинах отмены мероприятия участковый сбивчиво ответил, что это указание «сверху» — то ли от ФСБ, то ли от Центра «Э», — сам сотрудник полиции не смог ответить на вопрос более конкретно, сообщает сайт «Открытой России».

Организаторами концерта было принято решение не проводить концерт, чтобы не подвергать опасности зрителей и музыкантов выступающих групп. Сам организатор шоу не до конца понимает, что могло послужить причиной для недовольства правоохранителей.

«Возможно, причиной отмены концерта может быть название нашего тура. Он называется Russophobia», — рассказал Алексеев. Также он выразил свое недоумение на тему нежелательности выступлений подобных групп.