Польша после заявлений Путина запросила у РФ записи из Ту-154

"Минобороны обратилось к властям РФ с просьбой немедленно передать Польше записи переговоров в кабине Ту-154М. Как следует из вчерашнего высказывания президента РФ Владимира Путина, российские власти располагают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В сентябре этого года польская специальная комиссия, занимающаяся расследованием причин катастрофы, нашла ряд нестыковок в материалах дела.

По словам главы комиссии Вацлава Берчиньского, в частности, после крушения обломки самолета были перемещены. Польша готовит новые обвинения российским диспетчерам, подозревая их в умышленном доведении рейса до катастрофы в воздухе, сообщает Newsru.com.

Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос польского журналиста, призвав прекратить спекуляции вокруг катастрофы самолета президента Польши. Он отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета президента Польши.

Согласно этим данным, некий человек из сопровождения польского президента потребовал от пилота совершить посадку в Смоленске, несмотря на возражения летчика, ссылающегося на сложные погодные условия.

"Все же ясно, ну чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, там и так все понятно", - сообщил президент России.