Галерея: в королевстве все спокойно, или С Рождеством, Стокгольм!

На пароме Tallink Baltic Queen, как всегда, царит праздничная атмосфера: радуют роскошный «шведский стол» (Помните анекдот: когда шведы придут, я встану?), скидки в магазинах, отличное (в самом деле отличное, потому что всякое бывало) шоу... Из разговоров с пассажирами выясняется, что многие отправились в Стокгольм впервые. Честное слово, даже завидно: открыть для себя один из прекраснейших городов Европы – чем не рождественский подарок?

В то время, когда в Таллинне лил противный дождь и ночь плавно переходила в вечер, в шведской столице ярко светило солнце, так что круизные туристы, надеюсь, нагулялись вволю.

В очередной раз не могу не вставить свои пять копеек по поводу поездки «на Рождество в Европу». Как раз 24-25 декабря - самые скучные для туристов дни, потому что праздник с площадей и улиц перемещается в семью. Это у нас все шумит-гудит аж до Старого Нового года.

Ехать на рождественские базары – потолкаться, попить-поесть, купить сувениры – как раз лучше всего числа 15-го. Например, в Стокгольме на базарчике в Старом городе 24 декабря работали всего два ларька: в одном продавали глёг, в другом – венки из сосновых веток, для опоздавших их купить, то есть совсем не для туристов. Нет, сувенирные лавки в центре открыты без выходных – бизнес. Допоздна работают цветочные магазины: хороший шведский подарок на Рождество - красные цветы: розы, тюльпаны, какие-то красные ягоды на голых ветках – эффектно, между прочим.

Работают некоторые кафе, бойко торгуют будки с хот-догами и пончиками. На одной из туристических улиц Гамла Стана удивило мужское трио, хорошими голосами распевающее православные песнопения. Им хлопали и щедро подавали.

Красочно оформлены витрины - и не только гномиками и красными лошадками. В очередной раз порадовал винтажный магазинчик, посвятивший две своих витрины "Алисе в стране чудес" - поищите их среди фотографий в галерее.

В каждом шведском окне – звезды, большие и маленькие, а также многочисленные гирлянды на балконах. Треугольничков свечек Адвента, так популярных у нас – меньше. Переливаются деревья у станций метро, сияют елки местного масштаба, мерцают огоньки в квартирах. Там, за традиционно не задернутыми шторами – шведское Рождество. С праздником вас, католики, лютеране и все те, для кого этот день - праздник. Между прочим, в этом году Рождество по григорианскому календарю совпало с Ханукой – замечательным еврейским праздником. А это – добрый знак.