Суббота, 24. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кальюлайд: я желаю, чтобы все могли быть в Рождество с близкими людьми

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась сегодня с людьми, которые вынуждены в праздничные дни находиться на рабочем месте. 

«Мое главное рождественское пожелание заключается в том, чтобы все могли в это время быть с близкими людьми. Проводить вместе время, делать разные дела, которые важны для вас. Просто отдыхать. Однако всегда будут люди, которые для того, чтобы мы могли спокойно проводить праздники, в эти дни находятся на работе. Я говорю им искреннее спасибо», - написала она в социальной сети Facebook.

Кальюлайд отметила, что встретилась сегодня с многими такими людьми – в Таллиннской детской больнице, в Силах обороны Эстонии и в Таллиннской дьяконской больнице. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКерсти Кальюлайдпраздникипрезидент
По теме
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег

Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег 1

Глава Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в рождественском интервью сказала, что ей не чужды ситуации, когда надо серьезно взвешивать свои траты.
Коммерческий текст
самое читаемое на Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:57
Грустно до слез: вы только посмотрите на этих братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде…
21:56
Кальюлайд: уважаю традицию вовлекать церковь в свою жизнь и понимаю желающих этого не делать
21:50
Представители гостиничного бизнеса ждут гостей из России
21:45
Глава МВД Турции: убийство российского посла было спланировано (1)
21:36
Журнал Science признал одним из научных прорывов исследование эстонских генетиков
21:06
В Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с высоты 10 км
21:02
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег (1)
20:51
Более 50 000 немцев покинут дом на Рождество из-за бомбы Второй мировой войны
20:43
Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности
20:37
В Италии 130 туристов заблокированы на подъемнике на высоте два километра
20:28
Генсека ООН обвинили во взяточничестве (1)
20:04
Кальюлайд: я желаю, чтобы все могли быть в Рождество с близкими людьми
19:49
Семейные врачи не принимают в праздничные дни (1)
19:48
Галерея: в королевстве все спокойно, или С Рождеством, Стокгольм!
19:40
Польша после заявлений Путина запросила у РФ записи из Ту-154 (2)
19:24
Гитарист легендарной рок-группы Status Quo умер в Испании
18:56
Видео и галерея: по Таллинну колесил рождественский трамвай (1)
18:53
Таллиннская скорая помощь не видит необходимости в дополнительных бригадах на время рождественских праздников
18:33
Кризис на востоке Украины: в ход пошли «Грады» (2)
18:16
Содержание рюкзака берлинского террориста удивило полицейских
Все новости
LimonЦеликом
Внимание — опасность! Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек

Внимание — опасность! Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек (4)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)

Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда!

Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда! (2)

21:57
Грустно до слез: вы только посмотрите на этих братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде…
21:02
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег (1)
20:43
Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности
19:24
Гитарист легендарной рок-группы Status Quo умер в Испании
KrasotkaЦеликом
Что подарить мужчине на Новый год?

Что подарить мужчине на Новый год?

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

14:31
Пять секретов: как стать сексуальной (1)
13:23
Карри поможет в лечении запущенного рака груди
12:34
Как стать счастливее в новом году: семь простых и полезных советов
11:38
Специалист советует: во время праздников больше двигайтесь и соблюдайте умеренность в еде
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (3)

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

23. дек
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)
Погода
На дорогах может быть скользко

На дорогах может быть скользко

Во время рождественского мира охотники ходят в лес не стрелять животных, а кормить

Во время рождественского мира охотники ходят в лес не стрелять животных, а кормить

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в аварии на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три автомобиля

Фото: в аварии на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три автомобиля

В Вируской тюрьме умер заключенный

В Вируской тюрьме умер заключенный

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Видео и галерея: по Таллинну колесил рождественский трамвай

Видео и галерея: по Таллинну колесил рождественский трамвай (1)

Таллиннская скорая помощь не видит необходимости в дополнительных бригадах на время рождественских праздников

Таллиннская скорая помощь не видит необходимости в дополнительных бригадах на время рождественских праздников

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Содержание рюкзака берлинского террориста удивило полицейских
Кризис на востоке Украины: в ход пошли «Грады»(2)
Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности
Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда!(2)
Польша после заявлений Путина запросила у РФ записи из Ту-154(2)
Топ комментариев
Скончался внук Сталина(33)
США расширили антироссийские санкции, добавив в черный список "личного повара" Путина(27)
Журнал Economist номинировал Эстонию на титул «Государство года» (27)
Хельме: русские так и не поняли, чего эстонцы от них хотят(25)
Меркель: теракт в Берлине совершил просящий убежища(18)
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 23.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees