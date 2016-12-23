Кальюлайд: я желаю, чтобы все могли быть в Рождество с близкими людьми

«Мое главное рождественское пожелание заключается в том, чтобы все могли в это время быть с близкими людьми. Проводить вместе время, делать разные дела, которые важны для вас. Просто отдыхать. Однако всегда будут люди, которые для того, чтобы мы могли спокойно проводить праздники, в эти дни находятся на работе. Я говорю им искреннее спасибо», - написала она в социальной сети Facebook.

Кальюлайд отметила, что встретилась сегодня с многими такими людьми – в Таллиннской детской больнице, в Силах обороны Эстонии и в Таллиннской дьяконской больнице.