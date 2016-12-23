В Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с высоты 10 км

Как сообщило сербское телевидение, ее нашли мертвой в ее квартире в Белграде. Причина смерти пока не установлена, сообщает Би-би-си.

Вулович работала на рейсе JAT367, разбившемся 26 января 1972 года в горах тогдашней Чехословакии. Все другие 27 пассажиров и членов экипажа погибли.

Предположительно, Весну в салоне придавило тележкой с закусками и напитками в хвосте самолета. Хвостовой отсек упал в лесу на покрытые снегом ветки, что смягчило падение. Ее крики услышал местный лесник Бруно Гонке и спас ее.

В больнице Вулович впала в кому на 10 дней. У нее был перелом таза, позвоночника, обеих ног и нескольких ребер. Курс лечения занял 16 месяцев.

Затем Весна вернулась на работу в Yugoslav Airlines, однако уже в качестве сотрудника бюро, а не стюардессы.

В 1985 году ее рекорд самого высотного падения без парашюта отметила Книга рекордов Гиннесса.