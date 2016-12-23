Журнал Science признал одним из научных прорывов исследование эстонских генетиков

Исследование показало, что почти все люди, живущие за пределами Африки, являются потомками представителей единой "волны миграции" с черного континента, которая состоялась около 70 000 лет назад. Ученые также выяснили, что масштабные переселения предков человека происходили и раньше – 100 000 и даже 120 000 лет назад, сообщает портал Rus.err.ee.

К слову, 2% генома жителей Папуа-Новой Гвинеи принадлежит представителям именно ранней волны миграции, к такому выводу пришла группа исследователей из Эстонского биоцентра и Кембриджа.