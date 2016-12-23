Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека - музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, сопровождающие и члены экипажа. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

"На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

На месте крушения самолета Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело одного погибшего, сообщает источник ТАСС.

На борту разбившегося Ту-154 находились три сотрудника телеканала "Звезда". Об этом сообщается на сайте телеканала.

Трое журналистов телеканала НТВ находились на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154. "Среди погибших наши коллеги - корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов", - сказал журналист в эфире телеканала.

Министр обороны Сергей Шойгу находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным в связи с крушением самолета "Ту-154". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отдельных распоряжений со стороны президента РФ Владимира Путина в связи крушением "Ту-154" в Сочи пока давать нет необходимости, заявил Песков.

"Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. - На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", - сказал Песков.

Минобороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося Ту-154.

В списках числятся: Елизавета Петровна Глинка (Доктор Лиза), начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и 64 сотрудника ансамбля имени Александрова - все участники хора ансамбля, кроме троих солистов.

Спасательная операция в Черном Море. / Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Расследование уголовного дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат СК. Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия"), по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в Центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования", - сообщила она.

Рассматриваются несколько версий падения самолета в акватории Сочи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается. "Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", - сказал источник.

Президент России Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, сообщает ТАСС.

Он поручил Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщили в Кремле.