В субботу произошел один серьезный пожар

В 10.38 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тагумаа волости Пала Йыгеваского уезда горит одноэтажный деревянный жилой дом с подсобным зданием, сообщили BNS в МВД.
Работы по тушению пожара завершились к 14.10.
В субботу вспыхнул один серьезный пожар, но люди в нем не пострадали.
В 10.38 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тагумаа волости Пала Йыгеваского уезда горит одноэтажный деревянный жилой дом с подсобным зданием, сообщили BNS в МВД.
Работы по тушению пожара завершились к 14.10.
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