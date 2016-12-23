Воскресенье, 25. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В субботу произошел один серьезный пожар

BNS
BNS
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В субботу вспыхнул один серьезный пожар, но люди в нем не пострадали.

В 10.38 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тагумаа волости Пала Йыгеваского уезда горит одноэтажный деревянный жилой дом с подсобным зданием, сообщили BNS в МВД.

Работы по тушению пожара завершились к 14.10.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпожарспасатели
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