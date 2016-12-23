Бывшего чемпиона мира по боксу поколотили в очереди на автозаправочной станции

Инцидент произошел на автозаправочной станции в столице Никарагуа (Манагуа). Между 43-летним спортсменом и неизвестным мужчиной завязался спор из-за очереди на заправку автомобиля.

Затем незнакомец достал биту и несколько раз ударил ею боксера, в частности, разбив ему в кровь лицо, и скрылся с места происшествия.

Майорга в последнем бою в 2015 году проиграл нокаутом американцу Шейну Мозли. Ранее он становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе. Всего на профессиональном ринге он провел 41 бой, в которых одержал 31 победу, девять раз проиграл, еще один поединок завершился ничьей.