Осторожно, черный лед: за пару часов в Вирумаа случилось множество аварий

В 8.45 на 197-м км шоссе Таллинн-Нарва в волости Вайвара с трассы выехал Toyota. Водительницу, 64-летнюю женщину, доставили для осмотра в Ида-Вирускую центральную больницу. Пассажир, 65-летний мужчина, не пострадал. Около 9.50 на 75-м км шоссе Таллинн-Нарва в волости Кадрина с трассы выехал Suzuki. Водительницу, 54-летнюю женщину, и пассажирку, 27-летнюю женщину, доставили для осмотра в Ракверескую больницу.

«Сейчас на дорогах очень скользко, за пару часов произошел ряд связанных со скользкими дорогами аварий. Просим всех водителей быть крайне осторожными и сделать все от них зависящее, чтобы их поездка была максимально безопасной, - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп. - Прежде всего, нужно придерживаться соответствующего условиям на дороге стиля вождения — не нужно ехать с максимальной разрешенной скоростью, но следует выбрать такую скорость, которая позволила бы водителю при необходимости отреагировать на внезапные препятствия или изменившиеся условия на дороге. Крайне важно сохранять дистанцию между автомобилями, чтобы избежать наезда».

С начала года в Эстонии произошло более 1400 ДТП, в которых пострадало около 1800 человек, а погибли 70 человек. В Идаской префектуре в этом году произошло около 200 ДТП, в которых пострадали почти 300 человек, а погибли 17 человек.