Специалисты обнаружили место крушения самолета. Поисковые работы ведут спасатели МЧС и сотрудники Минобороны.

МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", - пояснили в МЧС.

Минобороны также наращивает группировку в районе поисковых работ. К месту крушения направлены корабли, вертолеты, самолет, беспилотные летательные аппараты и водолазы.